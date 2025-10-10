Прокуратура выявила нарушения в водоснабжении Спасского района

Прокуратура выявила серьезные нарушения в сфере водоснабжения на территории Спасского района. Об этом пишет пресс-служба ведомства. В ходе проверки установлено, что водонапорная башня «Рожновского» и артезианская скважина в деревне Бессоновка эксплуатируются за пределами установленного срока службы и не подвергались капитальному ремонту. В связи с этим главе муниципалитета было внесено представление. Для улучшения качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения был заключен контракт на проведение капитального ремонта водонапорной башни в деревне Бессоновка на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

Прокуратура выявила серьезные нарушения в сфере водоснабжения на территории Спасского района. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что водонапорная башня «Рожновского» и артезианская скважина в деревне Бессоновка эксплуатируются за пределами установленного срока службы и не подвергались капитальному ремонту.

В связи с этим главе муниципалитета было внесено представление. Для улучшения качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения был заключен контракт на проведение капитального ремонта водонапорной башни в деревне Бессоновка на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

Фото: Прокуратура Рязанской области