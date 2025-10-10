Опубликован спутниковый снимок надвигающегося на Рязанскую область циклона

Прохождение циклона «Барбара» зафиксировали спутники «Роскосмоса». «Этот вихрь принесет холода и ливни не только в Москву, но и в ряд регионов России», — написали в посте. Напомним, ожидается, что циклон придет в Центральную Россию к выходным. В регионах ЦФО, в том числе в Рязанской области, прогнозируют дожди.

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Рязанскую область циклона «Барбара». Его разместили в Telegram-канале Госкорпорации.

Фото взято из Telegram-канала «Роскосмоса»