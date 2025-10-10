На улице Вокзальной в Рязани столкнулись две легковушки

Авария случилась в пятницу, 10 октября, напротив вокзала «Рязань — 1». Дорогу не поделили автомобили Renault и Chevrolet. О пострадавших неизвестно. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте происшествия затруднено движение транспорта.

