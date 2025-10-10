На трассе в Рязанской области произошло массовое ДТП

Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, на первом километре автодороги Ибредь-Желудево в Шиловском районе. Столкнулись автобус «ПАЗ 320402-03» и два грузовых автомобиля «Ситрак». Пострадали три пассажира автобуса. По факту ДТП проводится проверка.