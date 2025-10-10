Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
11°
Сбт, 11
14°
Вск, 12
11°
ЦБ USD 81.41 -0.14 10/10
ЦБ EUR 94.7 -0.24 10/10
Нал. USD 82.15 / 82.00 10/10 12:45
Нал. EUR 96.02 / 97.02 10/10 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 389
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 035
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 973
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 373
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На трассе в Рязанской области произошло массовое ДТП
Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, на первом километре автодороги Ибредь-Желудево в Шиловском районе. Столкнулись автобус «ПАЗ 320402-03» и два грузовых автомобиля «Ситрак». Пострадали три пассажира автобуса. По факту ДТП проводится проверка.

На трассе в Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 9 октября, на первом километре автодороги Ибредь-Желудево в Шиловском районе.

Столкнулись автобус «ПАЗ 320402-03» и два грузовых автомобиля «Ситрак».

Пострадали три пассажира автобуса.

По факту ДТП проводится проверка.