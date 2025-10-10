Минюст пополнил список иноагентов

В перечень внесли пять человек и организацию. Иноагентами признаны поэт Полина Барскова*, журналист Денис Загорье*, блогер Василий Садонин*, активист Тимур Тухватуллин* и бизнесмен Алексей Шевцов*, а также проект «Острый угол"*. *признаны иноагентами на территории РФ