Минфин упростит лицензирование торговли алкоголем

В Минфине рассказали, что с 1 марта 2026 года набор документов, который необходимо предоставлять предпринимателям, оптимизируют. Так, например, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представление сведений о госрегистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждающих наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания. Такие документы будут направляться в лицензирующий орган из других ведомств автоматически. Кроме того, предлагается сократить сроки рассмотрения таких заявлений до 15 рабочих дней. При этом продление такого срока будет возможно только по ограниченному перечню оснований и не более, чем на 25 рабочих дней.

Об этом сообщает URA.RU .

