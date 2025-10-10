Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ рязанцы смогут увидеть спектакль «Ночь ее откровений» с Лизой Арзамасовой и Игорем Лифановым, а также спектакль «Маленький принц».

В рязанской филармонии выступит Александр Панайотов, а в зале камерной музыки пройдет концерт «Реверанс клавесину».

В Фотодоме будет работать выставка графики Николая Власова «Всё лицо».

В Константинове состоится всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 130-летию Сергея Есенина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».