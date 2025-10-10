Коммунальная служба Кадома получила новую автовышку для благоустройства

В муниципалитеты продолжает поступать техника, приобретенная в результате конкурсного отбора, проведенного министерством ТЭК и ЖКХ. В рабочий поселок Кадом доставлена автовышка, которая будет использоваться коммунальной службой для выполнения различных работ по благоустройству и текущей деятельности. Стоит отметить, что в этом году в муниципалитеты уже поступили экскаватор-погрузчик, автогрейдер и трактор. В целом планируется закупить 15 различных машин для 13 районов региона, на что выделено более 156 миллионов рублей в качестве субсидий.

