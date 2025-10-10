ГРПЗ представил продукцию на международной промышленной выставке в Беларуси

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в работе выставки «Иннопром. Беларусь».

Продукция предприятия экспонировалась в рамках объединенной экспозиции на стенде АО «КРЭТ». Посетителям демонстрировались: медицинские офтальмологические приборы торговой марки diathera и новинка — электрозарядная станция «ФОРА».

Вниманию гостей была представлена новая модель электрозарядной станции — ФОРА ЭЗС DC-2Д 240 кВт. Она предназначена для быстрой зарядки электромобилей постоянным током и обеспечивает ускоренную зарядку 80% батареи за 15-30 минут.

ФОРА ЭЗС DC-2Д 240 кВт — четырехпостовая, что позволяет одновременно заряжать три электромобиля посредством «быстрой зарядки» (Mode 4) и один — в медленном режиме (Mode 3). Станция имеет разъемы GB/T, CCS, CHAdeMO для обслуживания электромобилей разных типов и производителей. Кроме того, цифровой дисплей с меню на русском языке позволяет видеть информацию о процессе зарядки и состоянии станции. Также есть возможность удаленно управлять зарядкой посредством приложения на смартфоне и оплачивать услугу. Станция подходит для установки у торговых и бизнес-центров, в наземных и подземных паркингах, на городском парковочном пространстве, на АЗС и трассах. Серийный выпуск данного изделия планируется начать к концу 2025 года.

На стенде предприятия экспонировались также приборы для измерения внутриглазного давления, которые позволяют выявлять на ранней стадии глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. Измерение проводится через веко, что исключает риск занесения инфекции. Безболезненная диагностика без использования анестезирующих средств дает возможность измерять ВГД не только у взрослого населения, но и у детей. Офтальмотонометры широко применяют в своей практике не только российские, но и врачи ближнего зарубежья.

Выставка «Иннопром. Беларусь» организована при поддержке профильных министерств Беларуси и России. В ней примут участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран.