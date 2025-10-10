ГАИ отреагировала на инцидент с водителем, который едва не сбил людей в Рязани
Инцидент произошел в пятницу, 10 октября, на улице Высоковольтной. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку информации о водителе автомобиля Datsun, который проехал на «красный» и едва не сбил людей на пешеходном переходе.
ГАИ отреагировала на инцидент с водителем, который едва не сбил людей в Рязани. Соответствующий пост опубликован в соцсетях ведомства.
Инцидент произошел в пятницу, 10 октября, на улице Высоковольтной.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку информации о водителе автомобиля Datsun, который проехал на «красный» и едва не сбил людей на пешеходном переходе.
Ранее появилось видео с места происшествия.