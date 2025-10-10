Еще на четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам: 1-й Усадебный проезд 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18; Животноводческая 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40 корп.1, 42, 44, 46; Усадебная 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23; Хиринская 19, 19 корп.2, 19 корп.4, 19 корп.6, 19 корп.7, 19 В, 19д, 20, 21, 21 В, 22, 23, 24, 25-25а, 26, 26 а, 26 б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 корп.1, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48.