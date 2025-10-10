Для студенческих семей в Рязанской области намерены ввести новые выплаты

Согласно документам, выплаты будут предназначаться студенческим семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет. Рязанцы смогут ежемесячно получать 3000 рублей. Для получения выплаты необходимо, чтобы члены семьи имели российское гражданство и регистрацию на территории Рязанской области.