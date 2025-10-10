Рязань
Для студенческих семей в Рязанской области намерены ввести новые выплаты
Для студенческих семей в Рязанской области намерены ввести новую меру социальной поддержки. Соответствующие изменения содержатся в проекте закона, опубликованном на сайте регионального правительства.

Согласно документам, выплаты будут предназначаться студенческим семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет. Рязанцы смогут ежемесячно получать 3000 рублей.

Для получения выплаты необходимо, чтобы члены семьи имели российское гражданство и регистрацию на территории Рязанской области.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать вузы выделять для студенческих семей помещения в общежитиях.