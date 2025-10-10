Более 190 тысяч рязанцев привились от гриппа

По данным на 10 октября, в медучреждения Рязанской области поступило 240 540 доз вакцин. Среди них препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых и детей. Вакцинировано более 190 тысяч человек, из них более 72 тысяч — несовершеннолетние. Лекарства в медицинских организациях имеются в наличии. Отмечается, что поставки препаратов в регион продолжатся согласно плану. Для вакцинации против гриппа можно обратиться в поликлиники по месту жительства, где прививки делаются бесплатно.

Более 190 тысяч рязанцев привились от гриппа. Об этом говорится на сайте регправительства.

По данным на 10 октября, в медучреждения Рязанской области поступило 240 540 доз вакцин. Среди них препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых и детей. Вакцинировано более 190 тысяч человек, из них более 72 тысяч — несовершеннолетние. Лекарства в медицинских организациях имеются в наличии.

Отмечается, что поставки препаратов в регион продолжатся согласно плану. Для вакцинации против гриппа можно обратиться в поликлиники по месту жительства, где прививки делаются бесплатно.