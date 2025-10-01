Жители Скопина засняли ярко-желтую воду из крана, проблема продолжается неделю

В Скопине в нескольких микрорайонах из крана течет ярко-желтая вода, от которой погибли домашние рыбки в аквариумах. МКП «Скопинские водные системы» считает, что проблема заключается во внутридомовой инженерной системе, однако местные жители с этим не согласны. Об этом РЗН. Инфо рассказала жительница Скопина.

По ее словам, некачественную воду наблюдают уже около недели в микрорайонах Военный городок, Заречный и Сельхозтехника. Вода течет ярко-желтого цвета, иногда с зеленоватым отливом, и пахнет нечистотами.

Девушка считает, что это связано, в том числе, с трубопроводом, который при замене не закопали.

«В 2022 году „Скопинским водным системам“ были выделены средства на замену водовода. Трубы холодного водоснабжения поменяли, но они остались на поверхности, тогда как в нашей местности глубина прокладки должна быть не менее 1,5 метров. Фото труб в Троицкой роще я сделала лично неделю назад», — рассказала собеседница.

Она также обратилась с жалобой в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору через «Госуслуги». В обращении попросила провести проверку качества воды и установить другие возможные нарушения.

В ответ на жалобы в одном из микрорайонов МКП «Скопинские водные системы» опубликовало сообщение в соцсетях:

«Вода, подающаяся из нашей скважины, соответствует всем нормативам. Прилагаем фотографии станции очистки воды на улице Красноармейская, а также фото „зеленой“ воды по адресу улица Октябрьская, дом № 4. По всем вопросам рекомендуем обращаться в вашу управляющую компанию. Спасибо за понимание».

На жалобу о гибели аквариумных рыбок также ответили через официальный аккаунт Скопина в комментариях под постами губернатора Павла Малкова. Там проблему связали с водой, которая не успела настояться.

«Домашние рыбки требуют особого ухода. Даже обычная водопроводная вода может быть пригодна для аквариума, если ее предварительно подготовить. Перед заполнением аквариума, будь то первое наполнение или частичная замена воды, ее следует отстоять в течение 1-2 суток», — написали в ответе.

Кроме того, в комментарии предложили записаться на прием по указанному телефону для консультации.