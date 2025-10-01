За сутки в Рязанской области полицейские изъяли 270 литров незаконного алкоголя
Рейды по заведениям прошли в Рязани и 8 районах области. Полицейские проверили ряд баров и кафе, магазинов, торговых павильонов и выявили 14 нарушений. Из оборота изъят 271 литр алкогольных напитков. Например, в баре на Народном бульваре в Рязани алкоголь продавали без лицензии. Изъято 34 литра продукции. В сетевом супермаркете в Ряжске сотрудники изъяли 17 литров алкогольных напитков с истекшим сроком годности. Возбуждены дела по факту административных нарушений.
