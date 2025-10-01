Волонтеры нашли пропавшего в Московской области рязанца

Мужчина потерялся в Московской области. Его нашли 29 сентября. Пожилого рязанца искали волонтеры ПСО «Мещера» и МООО «Спас Град» (Москва). Подробности поисков не разглашаются.