Власти Рязани ввели оплату проезда в автобусе № 50 по регулируемому тарифу
Власти Рязани ввели оплату проезда в автобусе № 50 по регулируемому тарифу. Об этом сообщает мэрия.

С 1 октября на маршруте № 50 м3 (Княжье поле — пос. Южный) ввели оплату проезда по регулируемому тарифу. Отмечается, что эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.

Основные изменения в тарифах:

  • оплата за одну поездку — 31 рубль, при оплате наличными — 33 рубля.
  • пассажиры льготной категории (школьники, студенты, муниципальные и региональные льготники) могут оплачивать проезд льготными тарифами по картам ЕЦК или УмКА.