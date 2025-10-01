Власти Рязани ввели оплату проезда в автобусе № 50 по регулируемому тарифу

С 1 октября на маршруте № 50 м3 (Княжье поле — пос. Южный) ввели оплату проезда по регулируемому тарифу. Отмечается, что эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан. Основные изменения в тарифах: оплата за одну поездку — 31 рубль, при оплате наличными — 33 рубля. пассажиры льготной категории (школьники, студенты, муниципальные и региональные льготники) могут оплачивать проезд льготными тарифами по картам ЕЦК или УмКА.