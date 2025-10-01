Вице-премьер РФ Новак заявил о снижении инфляции

По словам Новака, темпы инфляции в России снижаются, проводимая властями политика приносит свои результаты. Он отметил, что годовая инфляция в стране в сентябре составила примерно 8%, по итогам года она будет на уровне 6-7%. «Российская экономика в течение 2026-2027 годов выйдет на устойчивые темпы роста», — отметил вице-премьер РФ.