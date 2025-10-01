В Рязанской области второй раз прозвучала сирена
Напомним, 1 октября по всей России проводилась проверка систем оповещения населения. Первый сигнал тревоги в Рязанской области прозвучал в 10:40. Сирена звучала в регионе три минуты. Повторный сигнал прозвучал в 14:20. Он также длился три минуты.
