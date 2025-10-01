В Рязанской области вручили премии имени Есенина за достижения в литературе и искусстве

За создание высокохудожественных, нравственных и патриотических произведений в русле традиций классической литературы награжден Евгений Юшин. Ему вручили премию за книгу стихотворений «Полынь и звезды». За развитие музеев, связанных с именем поэта, и пропаганду его творчества награжден авторский коллектив музея-заповедника С. А. Есенина: Валерия Евдокимова, Наталья Лыгорева, Юрий Прачев. Они получили премию за разработку и внедрение новых форм пропаганды творчества Сергея Есенина, включая инфо-каналы, интернет-ресурсы и электронную библиотеку.

В Рязанской области вручили премии имени С. А. Есенина за достижения в литературе и искусстве в 2025 году. Распоряжение губернатора опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

За поиск и оригинальные решения в различных областях искусства, посвященных Есенину, награжден коллектив спектакля «Сережа Есенин» (Государственный театральный кукол): Стефания Гараева-Жученко, Никита Запаскин, Евгений Солушев.

Напомним, 130-летний юбилей поэта в Рязани и Контанстинове отпразднуют с 3 по 5 октября (0+).