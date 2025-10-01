Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 652
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 100
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 176
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 168
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязанской области вручили премии имени Есенина за достижения в литературе и искусстве
В Рязанской области вручили премии имени С. А. Есенина за достижения в литературе и искусстве в 2025 году. Распоряжение губернатора опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

За создание высокохудожественных, нравственных и патриотических произведений в русле традиций классической литературы награжден Евгений Юшин. Ему вручили премию за книгу стихотворений «Полынь и звезды».

За развитие музеев, связанных с именем поэта, и пропаганду его творчества награжден авторский коллектив музея-заповедника С. А. Есенина: Валерия Евдокимова, Наталья Лыгорева, Юрий Прачев. Они получили премию за разработку и внедрение новых форм пропаганды творчества Сергея Есенина, включая инфо-каналы, интернет-ресурсы и электронную библиотеку.

За поиск и оригинальные решения в различных областях искусства, посвященных Есенину, награжден коллектив спектакля «Сережа Есенин» (Государственный театральный кукол): Стефания Гараева-Жученко, Никита Запаскин, Евгений Солушев.

Напомним, 130-летний юбилей поэта в Рязани и Контанстинове отпразднуют с 3 по 5 октября (0+).