В Рязанской области ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение

Предоставление карты «СВОи» предусмотрено Минобороны России. Оно представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Электронное удостоверение бессрочное и действует на всей территории страны.