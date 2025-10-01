В Рязанской области ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение
Предоставление карты «СВОи» предусмотрено Минобороны России. Оно представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Электронное удостоверение бессрочное и действует на всей территории страны.
В Рязанской области ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение. Об этом сообщает сайт мэрии.
