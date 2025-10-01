В Рязанской области у пары пенсионеров сгорела баня
ЧП случилось в селе Борец Сараевского района на улице Комбрига Волосатова в среду, 1 октября. По словам хозяйки, строение накануне протопили, что произошло — неизвестно. Супруги находились в доме, когда соседи сказали им о пожаре. К тушению привлекали две спецмашины и семь человек личного состава пожарно-спасательной службы.
