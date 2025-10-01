В Рязанской области стартовала пятая волна «Школы фермера»

В Рязанской области стартовала пятая волна «Школы фермера». Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

Старт пятой волне дали зампред облправительства Александр Шаститко, врио ректора РГАТУ Елена Правдина, директор Рязанского филиала РСХБ Сергей Синякин, замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Кошелкин, председатель областного объединения фермеров «Союз крестьян» и руководитель регионального отделения АККОР Владимир Мимоглядов, замруководителя Рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» и ветеран СВО Виктор Кучеренко.

В среду, 1 октября, начинается обучение 12 волны в «Школе фермера» Россельхозбанка. В новом потоке принимают участие 56 субъектов РФ, а общее число слушателей превышает 1500 человек, в Рязанской области уже успешно прошел обучение 81 аграрий.

«В этом году проект объединил 31 участника, среди которых есть опытные аграрии и новички, начинающие свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Особое внимание уделяется участию ветеранов СВО и членов их семей для социальной адаптации и поддержки путем вовлечения в сельскохозяйственное производство. Обучение пройдет по трем направлениям: «Рыбоводство», «Агроинженерия» и «Сити-фермерство», — отметил Александр Шаститко.

В приветственном слове Сергей Синякин поздравил присутствующих с зачислением и пожелал успешной учебы.

«Проект «Школа фермера» от Россельхозбанка продолжает открывать новые возможности для всех, кто хочет связать свою жизнь с развитием сельского хозяйства и внести свой вклад в процветание региона и страны», сказал он.

«Школа фермера» — это интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов, а также прохождение практики на успешных предприятиях по выбранной специальности. Планируется провести 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за два с половиной месяца. По итогам защиты студенты получат диплом гособразца.