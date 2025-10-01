Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
12°
Чтв, 02
13°
Птн, 03
13°
ЦБ USD 82.61 -0.26 01/10
ЦБ EUR 96.86 -0.28 01/10
Нал. USD 81.15 / 82.00 01/10 13:25
Нал. EUR 96.64 / 97.45 01/10 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 652
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 100
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 176
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области стартовала пятая волна «Школы фермера»

В Рязанской области стартовала пятая волна «Школы фермера». Об этом сообщила пресс-служба РГАТУ.

Старт пятой волне дали зампред облправительства Александр Шаститко, врио ректора РГАТУ Елена Правдина, директор Рязанского филиала РСХБ Сергей Синякин, замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Кошелкин, председатель областного объединения фермеров «Союз крестьян» и руководитель регионального отделения АККОР Владимир Мимоглядов, замруководителя Рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» и ветеран СВО Виктор Кучеренко.

В среду, 1 октября, начинается обучение 12 волны в «Школе фермера» Россельхозбанка. В новом потоке принимают участие 56 субъектов РФ, а общее число слушателей превышает 1500 человек, в Рязанской области уже успешно прошел обучение 81 аграрий.

«В этом году проект объединил 31 участника, среди которых есть опытные аграрии и новички, начинающие свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Особое внимание уделяется участию ветеранов СВО и членов их семей для социальной адаптации и поддержки путем вовлечения в сельскохозяйственное производство. Обучение пройдет по трем направлениям: «Рыбоводство», «Агроинженерия» и «Сити-фермерство», — отметил Александр Шаститко.

В приветственном слове Сергей Синякин поздравил присутствующих с зачислением и пожелал успешной учебы.

«Проект «Школа фермера» от Россельхозбанка продолжает открывать новые возможности для всех, кто хочет связать свою жизнь с развитием сельского хозяйства и внести свой вклад в процветание региона и страны», сказал он.

«Школа фермера» — это интенсивный курс теоретического обучения на базе ведущих аграрных вузов, а также прохождение практики на успешных предприятиях по выбранной специальности. Планируется провести 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за два с половиной месяца. По итогам защиты студенты получат диплом гособразца.