В Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны

Александр Осипов умер 29 сентября. Ему было 99 лет. Мужчина родился в Донецкой области. В четыре года переехал с родителями в Махачкалу. Учился в училище связи. В 1941 году 15-летнего Александра Осипова отправили на Украину восстанавливать связь. В 1943 году служил в армии в артиллерийском полку 133-й бригады в Абхазии. Участвовал в боях за Одессу. В 1944 году полк переместили в Армению, на границу с Турцией. В 1950 году Александра Осипова демобилизовали. Долгие годы он работал наладчиком на заводе кондиционеров в Баку. В Сасово переехал в 1991 году.

Мужчина родился в Донецкой области. В четыре года переехал с родителями в Махачкалу. Учился в училище связи. В 1941 году 15-летнего Александра Осипова отправили на Украину восстанавливать связь.

В 1943 году служил в армии в артиллерийском полку 133-й бригады в Абхазии. Участвовал в боях за Одессу. В 1944 году полк переместили в Армению, на границу с Турцией. В 1950 году Александра Осипова демобилизовали.

Долгие годы он работал наладчиком на заводе кондиционеров в Баку. В Сасово переехал в 1991 году.

Фото ИД «Пресса» взял из личного архива Александра Осипова