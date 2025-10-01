В Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны

Скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Рязанской области и Сасовского округа Александр Осипов. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Александр Осипов умер 29 сентября. Ему было 99 лет.
Мужчина родился в Донецкой области. В четыре года переехал с родителями в Махачкалу. Учился в училище связи. В 1941 году 15-летнего Александра Осипова отправили на Украину восстанавливать связь.
В 1943 году служил в армии в артиллерийском полку 133-й бригады в Абхазии. Участвовал в боях за Одессу. В 1944 году полк переместили в Армению, на границу с Турцией. В 1950 году Александра Осипова демобилизовали.
Долгие годы он работал наладчиком на заводе кондиционеров в Баку. В Сасово переехал в 1991 году.
Фото ИД «Пресса» взял из личного архива Александра Осипова