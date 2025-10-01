В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

В среду, 1 октября, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными номерами, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Нарушителям грозят штрафы.