В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре в рабочем поселке Кадом поступила 29 сентября в 21:05. Жилой дом тушили пять человек, две единицы спецтехники. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Огнем поврежден дом. Пострадавших нет.
