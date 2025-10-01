В Рязанской области горел жилой дом

Информация о пожаре в рабочем поселке Кадом поступила 29 сентября в 21:05. Жилой дом тушили пять человек, две единицы спецтехники. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Огнем поврежден дом. Пострадавших нет.