В Рязани провели антитеррористические учения

Отработаны порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

В Рязани провели антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

К мероприятию были привлечены силы и средства территориальных управлений ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и других ведомств, а также органов исполнительной власти региона.

