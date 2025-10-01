В Рязани мужчину осудят за убийство женщины

По данным СК, в мае 2025 года между 54-летним мужчиной и 40-летней женщиной, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина сильно избил рязанку. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.

