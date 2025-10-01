Рязань
В Рязани массово отключили холодную воду
В Рязани в среду, 1 октября, массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Новоселов, дома №№ 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34 корпус 1;
  • 1-й Лесной проезд, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22;
  • 1-й Лесной тупик, дома №№ 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
  • 1-й проезд Добролюбова, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • 1-й проезд Шевцовой, дома №№ 1, 2 корпус 2, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корпус 1, 25/25, 28, 30, 32, 32а;
  • 2-й Лесной проезд, дома №№ 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29;
  • 2-й Лесной тупик, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7/19, 9, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59;
  • 2-й проезд Добролюбова, дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
  • 3-й проезд Добролюбова, дома № 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54;
  • 4-й проезд Добролюбова, дома №№ 2/12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
  • 5-й проезд Добролюбова, дома №№ 3, 5, 6, 7, 9/5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60.

С оставшимися адресами, где отключили холодную воду, можно ознакомиться по ссылке.