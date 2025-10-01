В российском регионе появились «бомж-туры»

Инициативу ввели в Тюменской области. За участие в «бомж-туре» запрашивают 200 тысяч рублей. В стоимость тура войдут поиски одежды в мусорных баках и разговор с настоящим бездомным. При этом к проекту также привлекут актеров, однако все остальное будет настоящим.