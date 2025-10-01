В российских самолетах появится интернет

Компания «Аэрофлот» ведет активную работу по внедрению интернет-сервиса на борту своих воздушных судов. «У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. Чуть посложнее, чем с интернетом на Земле», — заявил директор Сергей Александровский.