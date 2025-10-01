В России спрогнозировали снижение зарплатного неравенства в 2026 году

В России спрогнозировали снижение зарплатного неравенства в 2026 году. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам кандидата экономических наук и эксперта аналитического центра Университета «Синергия» Екатерины Федюкович, разница между самыми высокими и низкими зарплатами достигнет исторического минимума — 7,4 раза.

Во втором полугодии 2025 года улучшения в сфере неравенства распределения доходов не предвидится. Однако в первой половине 2026 возможны некоторые положительные изменения. Согласно данным Росстата, неравенство по квинтилям составляло 8-9 раз, а результат в 7,5 раза, достигнутый в 2025 году, является очень хорошим.

Собеседница издания также отметила, что вопрос о готовности бизнеса увеличивать зарплаты в России остается открытым. По ее мнению, рост зарплат, наблюдавшийся с 2022—2023 годов, практически исчерпан с экономической точки зрения.