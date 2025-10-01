В России предложили ставить на «Госуслугах» метки об алкоголизме и расстройствах

В России предложили ввести на платформе «Госуслуги» метки, указывающие на алкогольную зависимость и психические расстройства. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на создателя патриотического движения «Армия трезвости» и чемпиона мира по боям без правил Павла Болоянгова.
Он подчеркнул, что такая инициатива могла бы помочь оградить людей от общения с потенциально опасными личностями и способствовать формированию института репутации.
По словам Болоянгова, наличие информации о том, что человек хотя бы раз обращался в психоневрологический диспансер, могло бы служить предупреждением для окружающих. Он отметил, что осведомленность о таких обстоятельствах помогла бы людям более ответственно относиться к своим связям и избегать неприятностей, связанных с алкоголиками.
В настоящее время на платформе «Госуслуги» пользователи могут получать доступ к официальным документам и справкам, однако разглашение информации о диагнозах и медицинских состояниях не предусмотрено.