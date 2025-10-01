В России предложили ставить на «Госуслугах» метки об алкоголизме и расстройствах

В России предложили на платформе «Госуслуги» ввести метки, указывающие на алкогольную зависимость и психические расстройства. Об этом сообщил Павел Болоянгов, создатель движения «Армия трезвости». По его мнению, такая информация помогла бы оградить людей от опасных контактов и способствовала бы формированию института репутации. Наличие данных о визитах в психоневрологический диспансер могло бы служить предупреждением и повысить ответственность при выборе окружения. Сейчас на «Госуслугах» доступны официальные документы, но информация о диагнозах не разглашается.

