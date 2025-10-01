Рязань
В России предложили ставить на «Госуслугах» метки об алкоголизме и расстройствах
В России предложили на платформе «Госуслуги» ввести метки, указывающие на алкогольную зависимость и психические расстройства. Об этом сообщил Павел Болоянгов, создатель движения «Армия трезвости». По его мнению, такая информация помогла бы оградить людей от опасных контактов и способствовала бы формированию института репутации. Наличие данных о визитах в психоневрологический диспансер могло бы служить предупреждением и повысить ответственность при выборе окружения. Сейчас на «Госуслугах» доступны официальные документы, но информация о диагнозах не разглашается.

В России предложили ввести на платформе «Госуслуги» метки, указывающие на алкогольную зависимость и психические расстройства. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на создателя патриотического движения «Армия трезвости» и чемпиона мира по боям без правил Павла Болоянгова.

Он подчеркнул, что такая инициатива могла бы помочь оградить людей от общения с потенциально опасными личностями и способствовать формированию института репутации.

По словам Болоянгова, наличие информации о том, что человек хотя бы раз обращался в психоневрологический диспансер, могло бы служить предупреждением для окружающих. Он отметил, что осведомленность о таких обстоятельствах помогла бы людям более ответственно относиться к своим связям и избегать неприятностей, связанных с алкоголиками.

В настоящее время на платформе «Госуслуги» пользователи могут получать доступ к официальным документам и справкам, однако разглашение информации о диагнозах и медицинских состояниях не предусмотрено.