В России пользователей электросамокатов могут обязать иметь водительские права

В Общественной палате предложили допускать к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) только тех, у кого есть права категории «М», предназначенные для мопедов, скутеров и легких квадроциклов. Об этом сообщает «Газета. ру». Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что экзамен можно ограничить теоретической частью, а обучение пользователей стоит поручить самим компаниям, предоставляющим кикшеринг.

