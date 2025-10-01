В России планируют создать национальную систему искусственного интеллекта

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, проект реализуется с особым вниманием к вопросам безопасности и эффективности новых технологий в образовательной среде. Министр подчеркнул, что внедрение нейросети должно учитывать интересы педагогов, приносить пользу школьникам и соответствовать национальным стандартам образования.