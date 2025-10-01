В России озвучили сроки внедрения единых школьных учебников

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, процесс начнется с 1 сентября 2028 года. Переход на единые учебники стартует поэтапно с 2026 года. В 2027 году планируется внедрение государственных учебников по таким предметам, как естественно-научные дисциплины, русский язык и литература. Также потребуется проведение апробации этих учебных материалов, отметил Кравцов.