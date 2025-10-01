В России может появиться сертификат на продукты для малоимущих

В России может появиться сертификат на продукты для малоимущих. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и Дмитрием Гусевым, передало ТАСС.

Отмечается, что продовольственный сертификат смогут получить граждане, которые постоянно проживают в РФ. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума.

Как отметил Ярослав Нилов, законопроект предоставит малоимущим дополнительную возможность приобрести базовые продукты.

«Причем, эти деньги будут „окрашены“ для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя», — сказал депутат.

Согласно законопроекту, номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.