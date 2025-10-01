Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
11°
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
ЦБ USD 81.5 -1.11 02/10
ЦБ EUR 95.64 -1.22 02/10
Нал. USD 81.15 / 82.00 01/10 18:15
Нал. EUR 96.50 / 97.99 01/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 706
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 116
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 202
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 193
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России может появиться сертификат на продукты для малоимущих
Отмечается, что продовольственный сертификат смогут получить граждане, которые постоянно проживают в РФ. Доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума. Как отметил депутат Ярослав Нилов, законопроект предоставит малоимущим дополнительную возможность приобрести базовые продукты. «Причем, эти деньги будут „окрашены“ для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя», — сказал депутат. Согласно законопроекту, номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

В России может появиться сертификат на продукты для малоимущих. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и Дмитрием Гусевым, передало ТАСС.

Отмечается, что продовольственный сертификат смогут получить граждане, которые постоянно проживают в РФ. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума.

Как отметил Ярослав Нилов, законопроект предоставит малоимущим дополнительную возможность приобрести базовые продукты.

«Причем, эти деньги будут „окрашены“ для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя», — сказал депутат.

Согласно законопроекту, номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.