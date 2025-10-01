Рязань
В России могут ввести технологию наследования аккаунтов усопших родственников
В России может появиться технология информационного наследования, позволяющая родственникам получать доступ к аккаунтам умерших в соцсетях. Зампред комитета Госдумы Андрей Свинцов предложил приравнять профили в соцсетях к доменным именам и регистрировать их по паспортным данным. Это упростит восстановление аккаунтов при кражах и даст возможность наследовать их близким. Свинцов отметил, что наследники смогут продолжать бизнес или творчество умершего, а ИИ может помогать в управлении аккаунтами. Такая инициатива рассматривается как новый вид предпринимательской деятельности, ведь аккаунты соцсетей могут стать активами.

В России может быть введена новая технология информационного наследования, позволяющая родственникам получать доступ к аккаунтам умерших пользователей в социальных сетях. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, пишет издание «Абзац».

Он предложил разработать механизм, приравнивающий профили в социальных сетях к доменным именам, что позволит регистрировать их по паспортным данным. По его словам, это упростит процесс восстановления аккаунтов в случае кражи и обеспечит возможность наследования для близких людей.

«Если аккаунт будет зарегистрирован на паспортные данные, то родственники смогут продолжить дело ушедшего человека, не потеряв бизнес», — отметил депутат.

Кроме того, парламентарий предложил, что в ведении аккаунтов наследникам может помогать искусственный интеллект. Это откроет новые возможности для бизнеса и позволит родственникам продолжать творчество усопшего.

Свинцов подчеркнул, что такая инициатива может стать дополнительным видом предпринимательской деятельности, так как аккаунты в социальных сетях могут рассматриваться как активы.