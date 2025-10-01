В многоквартирном доме в Рязанской области случился пожар

Информация о пожаре в поселке Павловка Спасского района поступила 30 сентября в 17:36. Возгорание в многоквартирном доме тушили три человека, две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем повреждена крыша. Пострадавших нет.

