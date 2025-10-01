В МИД России рассказали об очередном раунде переговоров с США
По информации замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, встреча может состояться до конца осени. «До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», — сказал дипломат.
В МИД России рассказали об очередном раунде переговоров с США. Об этом пишет ТАСС.
«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», — сказал дипломат.
