В Касимовском районе горела хозяйственная постройка

30 сентября горела хозяйственная постройка в селе Пустынь Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Рязанской области. Сообщение поступило в 18:13. Пожар тушили 6 человек и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 8 метров квадратных. В результате происшествия повреждено чердачное помещение.