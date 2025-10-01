Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
В Касимовском районе горела хозяйственная постройка
30 сентября горела хозяйственная постройка в селе Пустынь Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Рязанской области. Сообщение поступило в 18:13. Пожар тушили 6 человек и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 8 метров квадратных. В результате происшествия повреждено чердачное помещение.

