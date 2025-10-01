Рязань
В Госдуме призвали расширить условия получения кредитных каникул
В России предложили расширить условия для получения кредитных каникул. Сейчас они доступны только бойцам СВО, с 1 октября — самозанятым и малому бизнесу. Для остальных — только при чрезвычайных ситуациях или снижении дохода более чем на 30%. Депутат Сергей Миронов считает нужным учитывать при определении «трудной жизненной ситуации» дополнительные факторы: расходы, состав семьи, здоровье. Он предлагает увеличить лимиты по кредитам для каникул: потребительские — до 450 тыс. руб., автокредиты — до 1,6 млн, ипотека — до 3 млн рублей. Важно, что речь идёт не о списании долгов, а о временной отсрочке платежей.

В России выступили с инициативой расширить условия для получения кредитных каникул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он отметил, что механизм кредитных каникул в настоящее время доступен только для бойцов СВО, а с 1 октября его действие распространилось на самозанятых и малый бизнес. Однако для большинства граждан воспользоваться отсрочкой можно лишь в случае чрезвычайной ситуации или серьезного снижения дохода более чем на 30%.

Миронов подчеркнул необходимость учета дополнительных факторов, таких как расходы, изменение состава семьи и ухудшение здоровья, при определении «трудной жизненной ситуации». Он также призвал увеличить лимиты по кредитам, подпадающим под каникулы: потребительские кредиты ограничены 450 тысяч рублей, автокредиты — 1,6 млн рублей, а ипотека — до 3 млн рублей. Депутат уточнил, что речь идет не о прощении долгов, а о временной отсрочке для заемщиков.

Кроме того, Миронов обратил внимание на то, что по данным Центрального банка России лишь около 20% заявок на реструктуризацию долгов одобряются банками, несмотря на то, что количество обращений увеличилось более чем в два раза. Для кредитных каникул этот показатель составляет от 10% до 30%, что свидетельствует о недостаточной эффективности текущего механизма.