В Госдуме предложили ввести песни Mia Boyka в школьную программу
Минпросвещения России недавно опубликовало список рекомендованных песен для школьной программы, в который вошли композиции таких исполнителей, как SHAMAN, Олег Газманов и Денис Майданов. В ответ на это депутат Госдумы Михаил Романов предложил обратить внимание на творчество артистки Mia Boyka, отметив, что ее песни могут быть интересны детям и содержат патриотические мотивы. Об этом сообщило издание «Абзац».

Романов подчеркнул, что школьники хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают, и выразил намерение детально ознакомиться с творчеством Mia Boyka. Он также упомянул о возможности включения ее песни «Богатырская» в школьную программу.

Кроме того, парламентарий ранее высказывался за введение в учебный план хита «Веночек» Надежды Кадышевой, который, по его мнению, способствует формированию любви к Родине.

Интересно, что в Чите учащиеся седьмых и восьмых классов уже активно изучают и исполняют композицию «Я русский» от SHAMAN на уроках.

Фото: Виталий Невар / ТАСС