В Госдуме предложили направлять деньги умерших россиян на благотворительность
Ранее депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь также высказался за передачу средств умерших безнаследных россиян государству. В настоящее время после смерти человека его имущество, включая недвижимость и автомобили, переходит в государственную собственность, однако денежные средства остаются в банках. По словам Рябоконя, речь идет о сотнях миллиардов рублей, которые банки могут использовать в своих интересах на протяжении многих лет.