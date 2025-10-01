В Госдуме предложили направлять деньги умерших россиян на благотворительность

В Госдуме предложили направлять денежные накопления умерших россиян, у которых нет наследников, на благотворительность. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Олега Леонова. Он отметил, что такое решение может спасти множество жизней и будет справедливым использованием этих средств. «Я согласен, что деньги умерших нельзя оставлять банкам. Но я бы пошел дальше — я бы отправлял эти деньги на благотворительные цели в государственные фонды. Это было бы справедливо, и уверен, что владельцы этих денег были бы благодарны за такое решение. Эти деньги могли бы спасти жизни и здоровье многих людей», — заявил Леонов.

В Госдуме предложили направлять денежные накопления умерших россиян, у которых нет наследников, на благотворительность. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Олега Леонова.

Он отметил, что такое решение может спасти множество жизней и будет справедливым использованием этих средств.

«Я согласен, что деньги умерших нельзя оставлять банкам. Но я бы пошел дальше — я бы отправлял эти деньги на благотворительные цели в государственные фонды. Это было бы справедливо, и уверен, что владельцы этих денег были бы благодарны за такое решение. Эти деньги могли бы спасти жизни и здоровье многих людей», — заявил Леонов.

Ранее депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь также высказался за передачу средств умерших безнаследных россиян государству. В настоящее время после смерти человека его имущество, включая недвижимость и автомобили, переходит в государственную собственность, однако денежные средства остаются в банках. По словам Рябоконя, речь идет о сотнях миллиардов рублей, которые банки могут использовать в своих интересах на протяжении многих лет.