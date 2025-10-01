Рязань
В Госдуме предложили начинать уроки в школах в 09:00
Группа депутатов Госдумы готовят законопроект о реформе школьного графика с началом уроков не раньше 09:00, чтобы поддержать здоровье и творческое развитие учеников. Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что школьники перегружены из-за репетиторов и домашних заданий, которые занимают до 12 часов в день. Новый график поможет детям высыпаться, а родителям удобнее организовать утро. Также предлагается закрепить пятидневную учебную неделю вместо шестидневки, а в выходные проводить культурные, спортивные и образовательные события. Леонов подчеркнул, что шестидневка мешает полноценному семейному отдыху, а одного выходного недостаточно для восстановления.

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР готовят законопроект о реформе школьного графика, который предполагает начало занятий не ранее 09:00. Как сообщает РИА «Новости», инициатива направлена на поддержку здоровья школьников и их творческого развития.

Соавтор проекта, глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, отметил, что современные школьники часто сталкиваются с перегрузками из-за репетиторов и домашних заданий, которые могут занимать до 12 часов в день, особенно в старших классах.

По мнению депутатов, новое расписание позволит детям выспаться, а родителям — более удобно организовать утро перед работой. Кроме того, в законопроекте предлагается закрепить пятидневную учебную неделю и отказаться от шестидневки. В выходные дни планируется проводить культурные, спортивные и образовательные мероприятия вне стандартного учебного процесса.

Леонов подчеркнул, что при шестидневной системе невозможно спланировать полноценный семейный отдых, и одного воскресного дня недостаточно для восстановления сил у детей.