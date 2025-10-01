В Госдуме предложили начинать уроки в школах в 09:00

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР готовят законопроект о реформе школьного графика, который предполагает начало занятий не ранее 09:00. Как сообщает РИА «Новости», инициатива направлена на поддержку здоровья школьников и их творческого развития.
Соавтор проекта, глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, отметил, что современные школьники часто сталкиваются с перегрузками из-за репетиторов и домашних заданий, которые могут занимать до 12 часов в день, особенно в старших классах.
По мнению депутатов, новое расписание позволит детям выспаться, а родителям — более удобно организовать утро перед работой. Кроме того, в законопроекте предлагается закрепить пятидневную учебную неделю и отказаться от шестидневки. В выходные дни планируется проводить культурные, спортивные и образовательные мероприятия вне стандартного учебного процесса.
Леонов подчеркнул, что при шестидневной системе невозможно спланировать полноценный семейный отдых, и одного воскресного дня недостаточно для восстановления сил у детей.