РЗН. Инфо опубликовало спецпроект о домах Рязани

РЗН. Инфо опубликовало спецпроект о домах Рязани. О том, как изменялись жилища рязанцев на протяжении веков — от землянок до современных квартир можно прочитать по ссылке. В спецпроекте можно узнать, что первые люди заселили территорию современной Рязанской области после отступления ледника. Передвигаясь, рязанцы до нашей эры использовали переносные жилища из костей и шкур. Сейчас же большинство горожан живет в многоэтажках. Строительная отрасль непрерывно ищет и оценивает новые материалы, технологии и решения, стремясь улучшить качество конечного продукта. Проект РЗН. Инфо готовило практически год. Автор текстов — Владимир Фролов. Партнером стала ГК «Зеленый сад».

Фото: Государственный архив Рязанской области, частные коллекции