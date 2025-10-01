Рязань
Рязанский центр кинологической службы объявил о поиске хозяев для щенка Джонни
«Чистокровный щенок готов составить компанию в прогулках в поле, охранять дом задорным лаем, играть с детьми, быть любимцем и выполнять команды за лакомства», — написано в посте. Если вам понравился Джонни, вы хотите забрать его себе, звоните по телефону +7 (930) 888-83-92 или обращайтесь в Центр Кинологической службы УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, улица Новоселковская, д. 13.

