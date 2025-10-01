Рязанские врачи приняли роды у пациентки с нарушением ритма сердца

Отмечается, что 10 лет назад из-за нарушения ритма сердца рязанке установили кардиостимулятор. Девушка родила уже третьего ребенка. В этот раз на свет появилась девочка Варвара. Ее вес при рождении составил 4080 г.