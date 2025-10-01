Рязанская область запустили пилотный проект по телеметрии в водоснабжении

В Рязанской области стартует пилотный проект по оснащению объектов водоснабжения системами телеметрии. Об этом сообщил Рустам Халиков по итогам рабочих поездок в Сапожковский, Касимовский и Клепиковский районы. Проект инициирован в рамках оценки эффективности объектов водоснабжения, которые были введены в эксплуатацию благодаря федеральной программе «Чистая вода» и региональным программам. Во время поездок Халиков отметил ряд недостатков в работе водоснабжающих объектов и дал местным властям указания для их оперативного устранения. Ожидается, что внедрение систем телеметрии позволит улучшить контроль за состоянием водоснабжения и повысить его эффективность.

В Рязанской области стартует пилотный проект по оснащению объектов водоснабжения системами телеметрии. Об этом сообщил Рустам Халиков по итогам рабочих поездок в Сапожковский, Касимовский и Клепиковский районы, пишет «ЖКХИНФО | 62».

Проект инициирован в рамках оценки эффективности объектов водоснабжения, которые были введены в эксплуатацию благодаря федеральной программе «Чистая вода» и региональным программам.

Во время поездок Халиков отметил ряд недостатков в работе водоснабжающих объектов и дал местным властям указания для их оперативного устранения. Ожидается, что внедрение систем телеметрии позволит улучшить контроль за состоянием водоснабжения и повысить его эффективность.

Фото: ЖКХИНФО | 62