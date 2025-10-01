Рязанцы зарегистрировали брак в музыкальном театре
Будущие молодожены познакомились летом 2023 года, сначала в сети, а затем офлайн. Торжественная церемония в музыкальном театре стала возможной благодаря проекту «Новые места для счастья».
Рязанцы зарегистрировали брак в музыкальном театре. Об этом сообщила пресс-служба Сервис-ЗАГС.
